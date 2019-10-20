Приштина, , 23:50 — REGNUM 20 октября глава албанской партии Движение за самоопределение и будущий премьер-министр Косово Альбин Курти попал в аварию на трассе Тирана-Дуррес по дороге в аэропорт «Риния».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик возвращался на родину после поездки в Албанию. В ходе визита будущий премьер-министр побеседовал с простыми гражданами, заявив, что с премьер-министром Эди Рамой он намерен встретиться «в следующий раз».

Пресс-секретарь «Самоопределения» Арлинд Манджука заявил, что в результате аварии никто не пострадал, а Курти вернулся в Тирану в полицейском автомобиле и улетел в Косово вечером того же дня.

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