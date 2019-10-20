Вашингтон, , 20:10 — REGNUM Трое военных США погибли во время учений в штате Джорджия. Об этом сообщает ABC со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло в воскресенье, 20 октября, на территории военного гарнизона Форт Стюарт.

«Боевая машина Bradley… попала в аварию рано утром», — сказал офицер отдела по связям с общественностью Патрик Хуст.

По его словам, в результате инцидента погибли трое входивших в боевую группу первой бронетанковой бригады военных, еще трое пострадали.

В настоящее время выясняются причины происшествия.