Вашингтон, 20 октября 2019, 20:10 — REGNUM Трое военных США погибли во время учений в штате Джорджия. Об этом сообщает ABC со ссылкой на свои источники.
ЧП произошло в воскресенье, 20 октября, на территории военного гарнизона Форт Стюарт.
«Боевая машина Bradley… попала в аварию рано утром», — сказал офицер отдела по связям с общественностью Патрик Хуст.
По его словам, в результате инцидента погибли трое входивших в боевую группу первой бронетанковой бригады военных, еще трое пострадали.
В настоящее время выясняются причины происшествия.