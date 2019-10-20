Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 19:54 — REGNUM На Ямале в Новом Уренгое горело общежитие. Пожар возник на третьем этаже четырёхэтажного здания, сообщает пресс-служба окружного управления СКР.

ЧП произошло вечером 19 октября. 60 человек покинули здание сами. Ещё десятерым помогли спасатели, в том числе пятерым детям. Пожарные прибыли на место за несколько минут и быстро справились с огнём.

Огонь повредил одну из комнат на площади в 35 кв. метров. Четыре человека пострадали, из них двое были госпитализированы. Виновник инцидента устанавливается. Также подсчитывается размер ущерба.