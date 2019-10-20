Найроби, , 19:42 — REGNUM В Кении будет закрыто около 300 частных школ после обрушения здания учебного заведения, в результате которого погибли восемь учащихся. Трагедия произошла в городе Найроби.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, данная мера была предпринята после того, как кенийские чиновники подали жалобы на руководство школ, указав на наличие дефектов в конструкции зданий и переполненность заведений.

В связи с чем министерство образования Кении издало приказ о закрытии 300 частных школ. Около 10 000 учащихся данных частных школ будут отправлены в близлежащие государственные школы, которые, как отмечается, и так переполнены большим количеством учеников.