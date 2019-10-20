Киншаса, , 19:22 — REGNUM Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что, несмотря на сокращение за последние несколько недель в Демократической Республике Конго (ДРК) количества случаев, инфицированных вирусом Эбола, данная болезнь все еще представляет опасность для общественного здравоохранения.

Согласно недавней статистике, число людей, зараженных вирусом Эбола, в настоящее время составляет 3228 человек (из них 3114 подтвержденных случаев, 114 подозреваемых случаев).

Отмечается, что в последние недели число зарегистрированных случаев сократилось, однако зона риска переместилась из города в сельские районы, где риск дальнейшего распространения заболевания будет увеличиваться в случае приостановления противоэпидемических мероприятий.

По данным комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, самой большой проблемой сейчас является отсутствие финансирования, поскольку из 66,6 млн долл. США, необходимых девяти странам, граничащих с ДР Конго, для принятия подготовительных мер по борьбе с этим заболеванием, было собрано лишь 4,5 млн долл. США.