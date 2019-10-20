Красноярск, , 18:19 — REGNUM Следственный комитет России представил видеозапись допроса подозреваемых по делу о прорыве нескольких незаконно возведенных дамб в Красноярском крае, об этом 20 октября сообщает RT.

В ходе инцидента, произошедшего 19 октября недалеко от поселка Щелково, погибли по меньшей мере 15 человек.

Правоохранительные органы задержали директора золотодобывающего предприятия, а также начальника и мастера горного участка. Последний уже дал показания, в которых признал тот факт, что осознавал, что постройка рабочего поселка в зоне затопления представляет опасность.

Напомним, в результате прорыва дамбы в Красноярском крае погибли порядка 15 человек, десятки получили ранения. Все пострадавшие находились на территории золотодобывающего рудника, расположенного в непосредственной близости от дамбы.

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