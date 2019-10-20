Прага, , 18:14 — REGNUM Микроавтобус, в котором находились 12 человек, попал в ДТП в Чехии. Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на пресс-службу Пожарной части Южно-Моравского края.

Авария произошла 20 октября на 29,5 км дороги I/50 вблизи села Несовице. По последним данным, в результате инцидента пострадали семеро мужчин и три женщины.

«Микроавтобус… слетел с дороги и перевернулся на крышу», — отмечает издание.

По последним данным, в салоне транспортного средства находились граждане Украины.

Как передавало ИА REGNUM, 20 октября директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сообщил журналистам, что десять граждан Украины пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Венгрии.

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