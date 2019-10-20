Дамаск, , 17:41 — REGNUM Авиабаза Клейб, ранее принадлежавшая США, уничтожена в Сирии. Об этом сообщает SANA со ссылкой на свои источники.

«Оккупационные войска США уничтожили базу (со взлётно-посадочной полосой)», — отмечается в сообщении агентства.

Инцидент произошел в сирийской провинции Эль-Хасаке.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что для борьбы с террористами из Сирии в Ирак будет переброшено около 1 тыс. военных армии США.

Вывод американских военных из Сирии совпал с проведением ВС Турции военной операции на северо-востоке страны.

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