Челябинск, , 17:05 — REGNUM В Челябинске состоятельный бизнесмен из Петербурга Владимир Маринович подвергся нападению хулиганов во время социального эксперимента. Об этом пишут местные СМИ.

По данным 74.ru, в Челябинск гражданин приехал для участия в съёмках передачи одного из федеральных телеканалов. По замыслу авторов программы, он должен был помочь простым гражданам. По приезду в столицу Южного Урала Маринович переоделся таксистом и с собой взял борсетку с бельём. Однако на одной из остановок общественного транспорта на него напали хулиганы.

Налётчики вначале расспрашивали его о том, кто он и откуда приехал. А затем отобрали у него вещи, в том числе и борсетку с трусами.

Отметим, в комментариях к публикации местные жители спрашивают, как насчёт поимки этих нападавших, и требуют от полиции навести порядок в городе. «Шутки-шутками, а сколько таких уже было, ограбленных, только не фейковых таксистов, а настоящих? А сколько будет?» — негодует один из граждан и призывает стражей порядка ловить хулиганов.