Анкара, , 17:09 — REGNUM Двое членов Рабочей партии Курдистана (РПК) сложили оружие и сдались властям Турции, об этом 20 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Бойцы РПК (сс) Kurdishstruggle

Оба задержанных находились в розыске и за их поимку предлагалась награда в размере $53 тыс. Задержание произошло на востоке страны в провинции Ван.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией террористической организацией, поэтому ее деятельность преследуется в стране по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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