Хабаровск, , 17:10 — REGNUM Сотрудник Росгвардии из Бурятии погиб от травмы, полученной в ходе соревнований в Хабаровске. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба Восточного округа войск национальной гвардии РФ.

В ходе соревнований сотрудник Росгвардии получил травму и был оперативно госпитализирован. Но, несмотря на оказанную ему высококвалифицированную медицинскую помощь, спасти жизнь бойцу Росгвардии не удалось. Мужчина скончался от полученной травмы.

По факту гибели сотрудника Росгвардии назначено служебное расследование.

Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин выразил от лица Росгвардии соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели узбекского бойца смешанных единоборств Бекзода Нурматова во время спортивных соревнований в Грозном.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекский боец смешанных единоборств скончался после турнира в Грозном