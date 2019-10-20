Киншаса, , 16:59 — REGNUM Как минимум 24 человека погибли, ещё 16 госпитализированы в результате ДТП с автобусом в Демократической Республике Конго. Об этом 20 октября сообщает местное издание Actualite.

Автокатастрофа произошла неподалеку от города Мбанза-Нгунгу на западе страны. Автобус, в котором находились около 100 пассажиров, перевернулся при спуске с горы, после чего загорелся.

В результате аварии на месте погибли 24 человека, ещё 16 человек были госпитализированы. Точное число пострадавших остаётся неизвестным, на месте работают представители экстренных служб.

Уточняется, что пассажирами в автобусе были торговцы, перевозившие свои товары на рынок. По предварительной версии, причиной аварии могла стать неисправность тормозной системы автобуса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о десяти пострадавших гражданах Украины в результате ДТП с микроавтобусом в Венгрии.

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