Волгоград, , 16:29 — REGNUM Тело пропавшей помощницы заведующей детским садом нашли сотрудники полиции в городе Волгограде. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области.

С заявлением об исчезновении женщины 18 октября обратилась в полицию её дочь, 26-летняя местная жительница. Сотрудница детского сада не вышла на работу 16 октября, а на звонки по её мобильному телефону отвечал неизвестный мужчина.

В ходе разыскных мероприятий было установлено, что пропавшая поддерживала отношения с мужчиной, который доставлял продукты в детский сад и с ним женщина уехала накануне исчезновения.

Мужчина был задержан по подозрению в убийстве пропавшей. В ходе допроса он сознался в преступлении и показал место, куда спрятал тело. При этом он пояснил, что совершил преступление из-за возникшего между ним и женщиной конфликта. Уточняется, что при задержании подозреваемого у него был обнаружен билет на автобус. Сам мужчина пояснил, что собирался уехать из страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о чистосердечном признании в убийстве 27-летней Ксении К., совершённом одним из задержанных по подозрению в совершении этого преступления.

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