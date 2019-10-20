Красноярск, , 16:07 — REGNUM Психологи МЧС России продолжают работать в Курагинском районе Красноярского края, где в результате разрушения дамбы 19 октября погибли и пострадали люди.

Как сообщили ИА REGNUM 20 октября в краевом главке МЧС, специалисты осуществляют психологическое сопровождение семей при проведении процедуры опознания погибших.

В настоящее время задействовано девять психологов МЧС России и четыре психолога системы РСЧС.

На горячую линию по состоянию на 12 часов 20 октября поступило более 470 обращений.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 19 октября в Курагинском районе Красноярского края. В результате прорыва дамбы на территории золотодобывающего рудника погибли 15 человек, пострадали 44 человека, пятеро числятся пропавшими без вести.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае разрушилась не одна дамба, а несколько