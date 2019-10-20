Екатеринбург, , 15:59 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту гибели в траншее рабочих 1986 и 2000 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления СКР.

Дело заведено по части 3 статьи 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Виновным грозит до семи лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла вечером 19 октября в Академическом районе. Двое рабочих погибли во время земляных ремонтных работ. Когда они находились в траншее, на них рухнул ковш экскаватора с землёй.

Тело одного погибшего нашли тем же вечером. Поиски второго продлились до глубокой ночи.

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