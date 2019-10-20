Тегеран, , 15:57 — REGNUM Крупный пожар произошел на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Иране. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил сотрудник по связям с общественностью НПЗ Сейид Али Нурбахши.

По его словам, ЧП произошло 20 октября в городе Абадан.

Нурбахши уточнил, что пожар вспыхнул в 55-ом блоке нефтеперерабатывающего завода из-за утечки топлива.

«Огонь локализован, — добавил он. — Жертв среди персонала нет».

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.

Как передавало ИА REGNUM, 15 октября в Эль-Джубейле на восточном побережье Саудовской Аравии произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе Sasref, принадлежащем саудовской государственной компании Saudi Arabian Oil Company (сокращённо Saudi Aramco). В результате ЧП погибли два человека.

Читайте также: ЧП на нефтезаводе в Саудовской Аравии: погибли два человека