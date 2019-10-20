Майданшахр, , 15:59 — REGNUM Как минимум трое полицейских погибли в результате покушения на жизнь губернатора афганской провинции Вардак, расположенной в центральной части страны. Об этом 20 октября сообщает телеканал Tolo News.

ЧП произошло днём 20 октября в городе Майданшахре, который является административным центром провинции Вардак. Взрывное устройство, заложенное в автомобиле, сработало, когда мимо него проезжал кортеж губернатора.

В результате взрыва на месте погибли трое сотрудников полиции, двое телохранителей губернатора получили ранения. Сам глава провинции не пострадал.

Пострадавшие были госпитализированы. На месте взрыва работают представители экстренных служб. Ответственность за взрыв до сих пор ни одна из радикальных террористических группировок на себя не взяла.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подрыве на мине автомобиля с гражданскими лицами в афганской провинции Герат. Жертвами взрыва стали шесть человек, ещё пятеро получили ранения. В числе погибших и пострадавших есть женщины и дети.

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