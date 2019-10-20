Ростов, Ярославская область, , 15:43 — REGNUM Подозреваемый в поджоге многоквартирного дома в Ростове Великом дал признательный показатель. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, что ранее следователи задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге двухэтажного многоквартирного дома. При пожаре погибли семь человек, в том числе пятеро детей.

Мужчина дал признательные показания.

На допросе он рассказал, что был пьяный, когда поджигал дом.

«Спустился по лестнице вниз, подошёл к машине, взял в куртке зажигалку и, видать, пошёл. Был пьяный». — сказал он на допросе.

Напомним, что уголовное дело по факту пожара было переквалифицировано на статью «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».

Сейчас с задержанным продолжаются следственные действия.