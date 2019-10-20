Сринагар, Индия, , 16:37 — REGNUM Сухопутные войска Индии нанесли удар по позициям террористов на кашмирских территориях, оккупированных Пакистаном. Об этом 20 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar со ссылкой на анонимные источники в военном руководстве Индии.

Информаторы издания заявили, что в результате нападения были разрушены четыре базы террористов в долине реки Нилам. Число погибших пакистанских боевиков уточняется. По предварительным данным, сухопутные войска Индии уничтожили около 5−10 боевиков.

Источники также подчеркнули, что указанная операция была осуществлена в ответ на «неспровоцированный огонь» со стороны Пакистана по индийским позициям в ночь с 19 на 20 октября, в результате которого погибли два офицера сухопутных войск и один мирный житель.

Информаторы издания добавили, что данный инцидент «является существенным обострением ситуации в регионе, хотя и не дотягивает по своим масштабам до удара в Балакоте». Сообщается, что посредством данной акции индийские военные намерены «чётко дать Исламабаду понять, что Нью-Дели ведёт наблюдение за позициями террористов, пользующихся государственной поддержкой, и может нанести удар по ним в любой момент».

Напомним, что 26 февраля 2019 года ВВС Индии нанесли удар по позициям террористов в Балакоте, Пакистан. Данная операция стала ответом на теракт в индийском Кашмире 14 февраля 2019 года, когда террорист-смертник напал на конвой Сил полиции центрального резерва (CRPF), следовавший по шоссе Джамму-Сринагар, Джамму и Кашмир. В результате нападения погибло более 40 офицеров CRPF.