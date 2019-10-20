Таллин, , 15:22 — REGNUM Тела двух граждан Финляндии были найдены в каютах парома Tallink Silja Europa, прибывшего из Финляндии в Эстонию. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба полиции Таллина.

Согласно поступившей информации, около 03:00 по местному времени 20 октября ы одной из кают парома Tallink Silja Europa было найдено тело 25-летней девушки, гражданки Финляндии. Ещё через три часа в другой каюте было найдено тело 21-летнего парня, также гражданина Финляндии.

Поясняется, что случаи никак не связаны между собой. На телах нет никаких видимых следов насильственной смерти. В настоящее время тела переданы специалистам для проведения медицинской экспертизы.

В полиции пояснили, что после установления точной причины смерти будет ясно, нужно ли начинать уголовное расследование.

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