Ярославль, , 15:08 — REGNUM Следователи задержали подозреваемого в поджоге многоквартирного жилого дома в Ростове Великом Ярославской области, в результате чего погибли семь человек, в том числе пятеро детей. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошел ранним утром 19 октября. В пожаре погибли семь человек, в том числе пятеро детей.

Первоначально уголовное дело было возбуждено по статье «Приченение смерти по неосторожности двум или более лицам». Но затем дело было переквалифицировано на «Убийство двух и боле лиц, совершенное общеопасным способом».