Тюмень, , 15:08 — REGNUM Открытое горение на площади около 1000 кв. метров ликвидировано пожарными в ангаре на территории завода «Полимер-Пласт» в Тюмени. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Информация о пожаре поступила в региональное ведомство в 12:29 мск 20 октября. Возгорание произошло в ангаре на территории завода, расположенного на улице Бабарынка. Огнём было охвачено всё здание ангара площадью 600 кв. метров.

В тушении пожара задействованы 81 человек и 29 единиц техники. Ликвидация открытого горения была объявлена в 13:59 мск на площади 950 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время происходит проливка конструкций, чтобы не допустить возможности повторного возгорания. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о локализации крупного пожара площадью 1500 кв. метров в складском помещении на западе Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: Локализован пожар в складском помещении на западе Москвы