Москва, 20 октября 2019, 14:42 — REGNUM В центре Москве у здания Минобороны на Фрунзенской набережной наблюдается скопление спецтехники, передает корреспондент ИА REGNUM.
Со стороны набережной выстроились два пожарных расчета, два реанимобиля, машина МЧС, несколько машин полиции. Машины стоят за воротами здания, внутрь пока не проезжают. При этом дыма и огня не видно, а движение по набережной открыто в обе стороны.
Как заявили корреспонденту в пресс-службе МЧС России по г. Москве, пожара в здании нет. Пояснить причину скопления спецтехники там не смогли.