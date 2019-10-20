Нижний Новгород, , 14:34 — REGNUM Школа №47 в Советском районе Нижнего Новгорода возобновит работу 21 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

По данным ведомства, сотрудников пищеблока, у которых было выявлено носительство дизентерии, отстранили от работы.

Заключительный этап дезинфекции помещений школы, включая столовую, завершился 15 октября. Отобраны смывы на качество заключительной дезинфекции.

Материалы cанитарно — эпидемического расследования будут переданы в прокуратуру и следственный комитет, виновных привлекут к административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о массовом отравлении детей в одной из школ в Советском районе Нижнего Новгорода была опубликована 14 октября рядом региональных СМИ. За помощью к медикам по поводу ухудшенного самочувствия обратились 26 человек, из них четверо были госпитализированы. При лабораторном обследовании материалов от больных обнаружены ДНК шегеллы — род грамотрицательных палочковидных бактерий, которые являются для человека и приматов возбудителями болезней из группы шигеллезов (дизентерия). В школе выявлены многочисленные нарушения правил личной гигиены сотрудниками столовой, неудовлетворительное состояние пищеблока, что доказывают результаты смывов.