Барнаул, , 14:46 — REGNUM Энергоснабжение нарушил сильный снегопад в части Солонешенского района Алтайского края. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Из-за обильного снегопада утром 20 октября произошли обрывы проводов и падение нескольких опор линий электропередачи. Без света остались 20 населённых пунктов, в которых проживают около 1600 человек.

В настоящее время бригады специалистов начали аварийно-восстановительные работы. Ожидается, что подача электроэнергии потребителям будет восстановлена до конца дня.

Ситуация находится под контролем у главы администрации Солонешского района Виктора Горбачева. Все аварийные службы в районе переведены в режим повышенной готовности в связи с сильным снегопадом. Отмечается, что метеорологи зафиксировали на территории района снежный покров высотой 35 см.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сильный снегопад парализовал движение на автотрассе М5 под Челябинском.

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