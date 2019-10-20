Курагинский р-н, , 13:49 — REGNUM Мужчина, числившийся пропавшим без вести при прорыве дамбы в Красноярске, найден живым сотрудниками полиции. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

Мужчина 1985 года рождения, один из шести людей, числящихся в списке пропавших без вести, обнаружен сотрудниками полиции в районе посёлка. По данным МВД, мужчина работал на прииске трактористом-бульдозеристом.

По предварительной информации, мужчина не пострадал, в настоящее время его опрашивают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, прорыв дамбы технологического водоема золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино в Курагинском районе Красноярского края произошло 19 октября. В результате ЧП погибли 15 человек, пострадали 44 человека. В списках пропавших без вести до настоящего времени числились шесть человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о работе по восстановлению документов пострадавшим при прорыве дамбы в Красноярском крае, которую начали сотрудники ГУ МВД по региону.

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