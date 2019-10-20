Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 13:24 — REGNUM Четыре человека пострадали при пожаре в общежитии в городе Новый Уренгой. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Пожар вспыхнул около 21:00 по местному времени 19 октября в четырёхэтажном здании общежития, расположенном в отдалённом районе Коротчаево. До приезда спасателей здание смогли самостоятельно покинуть 60 человек, ещё десятерых человек, в том числе пятерых детей, вывели на улицу спасатели.

Возгорание было ликвидировано через семь минут после прибытия спасателей на место происшествия. В результате пожара пострадали четыре человека, двое из них были госпитализированы.

Огонь сильно повредил одну из комнат общежития. В настоящее время начат подсчёт ущерба, нанесённого пожаром, устанавливаются обстоятельства и причины, приведшие к возгоранию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели четырёх человек в результате пожара в нежилом частном доме в Новосибирске. Личности погибших устанавливаются.

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