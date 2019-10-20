Курагинский р-н, , 12:58 — REGNUM В Красноярском крае сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД по региону оказывают государственные услуги пострадавшим при прорыве дамбы в Курагинском районе.

Как сообщили ИА REGNUM 20 октября в краевом главке МВД, сотрудники полиции приступили к восстановлению документов, утраченных гражданами во время ЧП.

Работа ведётся непосредственно на месте трагедии, а также в посёлке Курагино, куда были госпитализированы пострадавшие. Документы обещают восстановить максимально оперативно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курагинском районе Красноярского края 19 октября прорвало технологическую дамбу на реке Сейба на территории золотодобывающего рудника. В результате ЧП погибли 15 человек, пострадали 44 человека. В списках пропавших без вести значатся шесть человек. По информации краевых властей, дамба была несанкционированной.

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