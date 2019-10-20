Красноярск, , 12:26 — REGNUM Три человека, в том числе двое малолетних детей, погибли в результате пожара в дачном доме на территории садоводства рядом с Красноярском. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Пожар произошёл в ночь на 20 октября на территории садоводства «Восход-2» в частном дачном доме на улице Луговая в Свердловском районе Красноярска. На место пожара выехали 16 человек и 5 единиц техники. Площадь пожара составила 56 кв. метров.

Соседи сообщили, что в доме проживают люди, при разборе завалов были обнаружены тела троих погибших. Погибла 56-летняя женщина и её внуки шести и восьми лет.

По факту пожара, приведшего к гибели людей, следователями было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Предварительной причиной пожара названо несоблюдение правил противопожарной безопасности. В настоящее время изучаются обстоятельства пожара, назначена пожарно-техническая экспертиза.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в жилом доме в Ростове Великом в Ярославской области. В результате пожара погибли семь человек, пятеро из них — дети. Ещё три человека были госпитализированы.

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