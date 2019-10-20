Нью-Дели, , 12:06 — REGNUM Как минимум два человека пострадали в результате обрушения здания в индийском штате Гуджарат на западе страны. Об этом 20 октября сообщает агентство «Синьхуа».

Инцидент произошёл около 15:00 по местному времени 19 октября в городе Вадодара во время работ по подготовке к сносу старого пятиэтажного здания торгового центра. Само здание было закрыто для посещения, в нём в момент обрушения находились только рабочие.

Из-под обломков обрушившегося здания были извлечены двое рабочих, они госпитализированы в ближайшую больницу. Точное количество людей, оставшихся под завалами, неизвестно. Поисково-спасательные работы на месте обрушения продолжаются.

На месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики. Поисков-спасательные работы находятся под контролем руководства управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и пожарной охраны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о десяти погибших в результате обрушения здания на востоке Индии. Обрушение произошло из-за взрыва газового баллона

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