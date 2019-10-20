Токио, , 11:41 — REGNUM Сутки, пока над Японией бушевал необычно мощный тайфун, который получил порядковый №19, я провел, никуда не выходя, в номере гостиницы у телевизора. Мои японские друзья предусмотрительно нанесли мне большое количество различной быстрорастворимой еды и обязательный в этой стране атрибут стихийных бедствий — фонарик с большим запасом батареек. И это не просто предусмотрительность — многие районы Японии были обесточены в результате повреждения шквальным ветром линий электропередач.

Для сводок из районов бедствия были выделены специальные телеканалы, информировавшие японцев о складывавшейся тревожной ситуации и жертвах буквально в режиме прямого репортажа. Хотя я прожил в Японии немало лет, ежегодно посещаю эту страну и не раз испытывал на себе мощь неконтролируемой стихии, на сей раз удар превосходил ранее испытанные в Стране восходящего солнца природные катаклизмы. Это подтверждают и сами японцы. Существующее у нас образное выражение «дождь, как из ведра», на сей раз получило свое воплощение в буквальном смысле. Результат не замедлил сказаться — множество рек страны вышли из берегов и затопили обширные районы страны, включая столичный мегаполис — Токио. Другой обычной при ливнях в Японии бедой стали оползни, в результате чего были погребены под землей или разрушены дома у подножий гор. Ущерб пока не поддается точной оценке, но то, что экономике страны и хозяйствам десятков, если не сотен, тысяч японцев, нанесен огромный ущерб, не вызывает сомнения. Из-за оползней в ряде районов до сих пор не восстановлено железнодорожное сообщение, являющееся основным средством передвижения японцев. Признав тайфун №19 в качестве чрезвычайно серьезного стихийного бедствия, правительство намеревается выделить большую государственную финансовую помощь для преодоления нанесенного инфраструктуре городов и районов ущерба, в первую очередь на восстановление фермерских хозяйств и дорог.

Но разрушенное можно восстановить, что уже трудолюбивые японцы делают, а вот унесенные стихией жизни не вернуть. Как сообщают японские СМИ, уже подтверждена смерть в результате тайфуна 79 японцев. И еще десять человек считаются пропавшими без вести, которых, скорее всего, придется причислить к скорбному списку.

Однако отменять чрезвычайную обстановку, похоже, рано, ибо, как сообщают, над восточными и северо-восточными районами Японии возобновились сильные дожди, угрожающие новыми затоплениями и оползнями с гор. В соседней с Токио префектуре Тиба в прошедшую субботу зарегистрировано выпадение 110 миллиметров осадков в час, а в префектуре Миэ в результате выхода рек из берегов затоплено по меньшей мере 28 домов и магазинов. Ожидаются сильные дожди и в других районах страны.

Власти 13 административных единиц, наиболее пострадавших от тайфуна №19 северо-восточных префектур Мияги и Фукусима, приняли решение отказаться от планов привлечения волонтеров для ликвидации последствий стихии из опасения за их безопасность, хотя такая помощь весьма необходима. Согласно правительственным сообщениям, на основном острове Японии — Хонсю — разрушены или серьезно повреждены 2,4 тысячи жилых домов, затоплены 25 тысяч гектаров площадей. Газета The Japan Times приводит слова находящегося в оборудованном в местной школе эвакуационном центре 78-летнего жителя города Марумори, что в префектуре Мияги: «Все будет кончено, если сильные дожди будут продолжаться».

Беспокойство вызывают сообщения о приближении к самой южной префектуре Японии, расположенной на острове Окинава (архипелаг Рюкю), очередного тропического шторма «Неогури», который, по сообщению метеорологического агентства страны, продолжит свое движение на восток, в сторону основных японских островов.

Анатолий Кошкин