Симферополь, , 12:02 — REGNUM Один человек погиб, шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Крыму. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Крыму.

Авария произошла в ночь на 20 октября на федеральной автотрассе в Ленинском районе Крыма. По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-21 083, двигаясь со стороны Феодосии в сторону Керчи, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes-Benz Vito.

Водитель легкового автомобиля скончался на месте от полученных травм до приезда бригады скорой помощи. Водитель микроавтобуса и пятеро пассажиров получили травмы и были госпитализированы в Центральную районную больницу поселка Ленино. Уточняется, что среди пострадавших есть один несовершеннолетний.

Установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-21 083 управлял автомобилем без водительских прав. Следователями проводится проверка по факту ДТП, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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