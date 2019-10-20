Донецк, , 12:00 — REGNUM Режим перемирия был нарушен украинскими боевиками на территории Донецкой Народной Республики 15 раз за прошедшие сутки. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В зону обстрела со стороны военнослужащих Киева попали населённые пункты/районы: Доломитное, Минеральное, Васильевка, Спартак, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Александровка, Коминтерново, Ленинское, Саханка.

При обстрелах территории ДНР украинские войска применяли следующее вооружение: миномёты калибром 120 мм и 82 мм, гранатомёты, вооружение БМП/БТР, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое вооружение. Кроме того, на Мариупольском направлении было сделано шесть выстрелов из танка.

Жертв и пострадавших среди мирных жителей ДНР нет, разрушений гражданской инфраструктуры зафиксировано не было. Всего по территории ДНР войсками Кива было выпущено 169 единиц боеприпасов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 38 случаях нарушения режима перемирия украинскими войсками на территории ДНР. По населённым пунктам ДНР военнослужащие Киева выпустили

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