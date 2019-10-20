Красноярск, , 10:55 — REGNUM Продолжается расследование уголовного дела о гибели людей при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края (ч. 3 ст. 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Как сообщили ИА REGNUM 20 октября в Следственном комитете РФ, задержанных — директора золотодобывающего предприятия ООО «Сисим», начальника и мастера горного участка этой организации — доставили для проведения допроса в город Красноярска.

В настоящее время с задержанными работают следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Курагинском районе прорвало технологическую дамбу на реке Сейба. ЧП произошло на территории золотодобывающего рудника недалеко от посёлка Щетинкино. Погибли 15 человек, 44 человека пострадали, в том числе 14 пострадавших госпитализированы. В списке пропавших без вести значатся шесть человек.

«В качестве приоритетной версии наряду с другими следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ», — говорится в сообщении СКР.

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