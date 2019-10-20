Ниамей, , 10:31 — REGNUM В результате наводнения на юго-востоке Нигера порядка 23 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома и стать беженцами, об этом 20 октября сообщает Agence France-Presse.

Проливные дожди привели к тому, что озеро Чад вышло из своих берегов и затопило окрестные деревни. Ситуация угрожает стране очередным гуманитарным кризисом.

«Мы боролись со стихией в течение нескольких дней, однако ничего не могли поделать», — рассказал в комментарии изданию местный фермер Амаду Исса.

Напомним, Нигер является одной из беднейших африканских стран, что не позволяет эффективно бороться с последствиями обильных осадков, которые регулярно обрушиваются на страну в сезон дождей. С июня по сентябрь 2019 года здесь от действий стихии погибли 57 человек.

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