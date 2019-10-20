Москва, , 10:17 — REGNUM Локализация пожара в складском помещении на западе Москвы объявлена спасателями. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Возгорание произошло в помещении склада на улице Молодогвардейской. Площадь пожара составляет 1500 кв. метров, ему присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. В результате пожара произошло частичное обрушение крыши.

Пожар был локализован в 09:08 мск, пострадавших нет. На месте работают около 80 пожарных и 20 единиц техники, а также два вертолета Московского авиационного центра.

На месте происшествия работает мобильная лаборатория регионального ведомства, производятся замеры воздуха на содержание предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре площадью 500 кв. метров в складском помещении на западе Москвы.

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