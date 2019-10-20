Сантьяго, , 10:10 — REGNUM Как минимум три человека погибли в результате акций протеста, переросших в беспорядки, в столице Чили Сантьго. Об этом 20 октября сообщает агентство Agence France-Presse.

В ходе беспорядков в Сантьяго было подожжено здание торгового центра. Три человека погибли при пожаре в супермаркете. Двое скончались на месте, третий пострадавший с сильными ожогами был доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Полиция города Сантьяго сообщала о 156 пострадавших.

Протесты, переросшие в беспорядки, начались в Сантьяго 14 октября, в связи с повышением стоимости проезда в метро. Участники акций протеста нанесли ущерб нескольким станциям метро и сожгли как минимум десять автобусов. Полицией были задержаны 300 человек.

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил 19 октября режим чрезвычайной ситуации в двух провинциях Чили в связи с беспорядками и о закрытии метров Сантьяго на выходные дни.

Также Пиньера приостановил повышение цен на проезд в метро и назначил на 20 октября проведение совещания с главами сената, палаты депутатов и верховного суда для выработки решений по выходу из кризиса. Гражданам президент страны предложил начать переговоры и выслушать их предложения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении в городе Сантьяго комендантского часа.

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