Нью-Дели, , 09:52 — REGNUM Как минимум один мирный житель погиб, ещё трое получили ранения при обстреле подконтрольной Индии части Кашмира со стороны Пакистана. Об этом 20 октября сообщает телеканал NDTV.

Обстрел произошёл утром 20 октября в округе Купвара. Сообщается, что это не первый обстрел Кашмира с территории Пакистана за последние дни. На прошлой неделе при обстреле через линию контроля, разделяющую штат Кашмир на индийскую и пакистанскую части, были убиты двое военнослужащих сухопутных сил Индии.

Индийские власти отмечают, что интенсивность перестрелок в штате Кашмир остаётся высокой. Так в июле было отмечено 296 случаев нарушения режима прекращения огня на линии контроля, в августе — 307, в сентябре — 292. При этом в сентябре увеличилась интенсивность обстрелов с применением миномётов и артиллерии.

Всего с января текущего года в результате обстрелов погиб 21 человек.

Напомним, правительство Индии 5 августа текущего года объявило об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью облегчить интеграцию региона в государственную систему страны. На территории штата будет созданы две союзные территории с меньшими, чем у штата, правами. Пакистан выступил против данного решения. В настоящее время в индийской части Кашмира действуют группировки, выступающие за отделение штата от Индии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении высокопоставленного деятеля правящей партии Индии и министра обороны страны Раджнатха Сингха, который пообещал превратить Джамму и Кашмир в развитый штат за 5−7 лет.

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