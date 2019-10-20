Екатеринбург, , 09:09 — REGNUM В Екатеринбурге один из троих задержанных по делу об убийстве 27-летней Ксении Каторгиной написал чистосердечное признание в совершении этого преступления. С таким заявлением выступил челябинский таксист Марат А., пишет Ura.ru.

В частности, челябинский таксист заявил о том, что именно его руками была убита молодая мать. Также он сделал акцент на том, что задержанные и арестованные вместе с ним по этому же делу мужчина и женщина якобы не убивали её.

Впрочем, адвокат Сергей Колосовский сомневается в искренности этого заявления. Юрист считает, что на арестованного было оказано давление.

Как сообщало ИА REGNUM, Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября. 15-го нашли её тело в колодце на окраине Екатеринбурга. Ещё раньше по подозрению в убийстве были задержаны женщина и двое мужчин, все они — уроженцы Челябинской области.

18 октября погибшую похоронили в Каменске-Уральском. На похороны пришли сотни людей. У женщины остались мать и девятилетняя дочь.

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