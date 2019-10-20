Красноярск, , 09:06 — REGNUM Правоохранительные органы задержали мастера участка золотодобывающей артели в Курагинском районе Красноярского края, где прорвало технологическую дамбу и погибли люди. Об этом сегодня, 20 октября, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах края.

Напомним, что прорыв дамбы произошел на участке недр, предоставленных в пользование ООО «Сисим» для разведки и добычи полезных ископаемых.

Вода с глиной и камнями обрушилась на двое временных общежития, где в этот момент отдыхали рабочие артели. На данный момент известно о 15 погибших. Судья еще шестерых человек не известна.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Были задержаны два человека, один из задержаных — мастер участка артели, где произошел прорыв. также известно, что правоохранители хотят допросить генерального директора ООО «Сисим».