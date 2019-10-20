Мехико, , 08:33 — REGNUM По меньшей мере восемь человек, в том числе один ребёнок, погибли в резёльтате столкновения трёх легковых и одного грузового автомобиля в мексиканском штате Мехико. Об этом 20 октября сообщает агентство «Синьхуа».

Авария произошла в 08:00 по местному времени 19 октября на шоссе Мехико — Керетаро, недалеко от муниципалитета Полотитлан, в штате Мехико. По предварительным данным, грузовик сначала врезался в легковой автомобиль на своей полосе движения, затем от удара его отбросило на встречную полосу, где он столкнулся ещё с двумя автомобилями.

В результате аварии погибли восемь человек, в том числе один ребёнок, травмы получили пять человек. Пострадавшие были госпитализированы.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием пассажирского автобуса и поезда на юге Мексики. В результате ДТП погибли девять человек.

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