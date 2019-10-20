Красноярск, , 08:00 — REGNUM Руководителя золотодобывающей артели в Курагинском районе Красноярского края, где произошла трагедия на дамбе, допросят следователи регионального управления СКР. Об этом сообщил РИА Новости собственный источник в органах региона.

«Его везут (в следственный комитет края) для следственных действий», — сообщил журналистам сотрудник правоохранительных органов.

Напомним, в ночь на 19 октября 2019 в Курагинском районе Красноярского края произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате прорыва погибли 15 человек, шесть человек пропали без вести.

По фактам трагедии возбуждено уголовное дело. Сотрудниками центрального аппарата СКР проводятся следственные мероприятия.

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