Красноярск, 20 октября 2019, 08:00 — REGNUM Руководителя золотодобывающей артели в Курагинском районе Красноярского края, где произошла трагедия на дамбе, допросят следователи регионального управления СКР. Об этом сообщил РИА Новости собственный источник в органах региона.
Напомним, в ночь на 19 октября 2019 в Курагинском районе Красноярского края произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате прорыва погибли 15 человек, шесть человек пропали без вести.
По фактам трагедии возбуждено уголовное дело. Сотрудниками центрального аппарата СКР проводятся следственные мероприятия.
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