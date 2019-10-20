Екатеринбург, , 07:40 — REGNUM В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. Инцидент произошёл вечером 19 октября на проспекте Седова.

Как сообщает информационный портал Е1 со ссылкой на очевидцев, погиб пожилой мужчина (1956 года рождения), который решил перейти дорогу в неположенном месте и неожиданно выскочил из-за припаркованной машины и попал под колёса «КИА».

При этом как отметили в городском ГИБДД, стаж 22-летнего водителя «КИА» всего два месяца. На данный момент дорожная полиция проводит проверку ДТП.

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