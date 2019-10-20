Красноярск, , 07:32 — REGNUM На телефон горячей линии в связи с прорывом дамбы в Красноярском крае за сутки поступил 361 звонок. Как сообщили ИА REGNUM 20 октября в краевом ГУ МЧС, психологи оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим и родственникам погибших и пострадавших.

По данным ведомства, звонят люди из разных субъектов РФ.

Пропавшими без вести на данный момент считаются шесть человек, поиск продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в результате прорыва дамбы на территории золотодобывающего рудника в Курагинском районе Красноярского края погибли 15 человек. Более 40 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело. По информации краевых властей, дамба была несанкционированной.

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