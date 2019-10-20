Пекин, , 07:43 — REGNUM Четыре человека погибли, трое пострадали в результате пожара на фабрике в восточной китайской провинции Фуцзянь. Об этом 20 октября сообщает агентство «Синьхуа».

Возгорание на фабрике по производству санитарно-технических изделий, расположенной в городе Наньань, произошло около 02:30 по местному времени 20 октября. Пожар произошёл на пятом этаже семиэтажного здания.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в 04:00 по местному времени. В результате пожара погибли четыре человека, ещё три человека пострадали и были госпитализированы.

Причины и обстоятельства пожара выясняются, начато расследование. В рамках расследования на месте пожара проводится соответствующая экспертиза.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести пострадавших и четырёх погибших в результате взрыва на химической фабрике в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая.

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