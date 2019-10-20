Екатеринбург, , 07:15 — REGNUM В Екатеринбурге завершилась поисково-спасательная операция по поиску двух рабочих на которых обрушился грунт при проведении земляных работ на перекрёстке улиц Краснолесья и Мехонцева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, что инцидент произошёл накануне вечером. На место происшествия прибыли две единицы специальной техники МЧС и 11 спасателей (всего в спасательной операции участвовали 29 человек). Сначала им удалось извлечь тело одного рабочего. А уже ночью 20 октября из-под земли извлекли тело второго рабочего.

В спасательном ведомстве уточнили, что операция завершилась в 01:23 по местному времени.

По данным информационного портала Е1, одному погибшему 34 года, второму — 18.

Как сообщало ИА REGNUM, чрезвычайное происшествие произошло вечером 19 октября. У экскаватора открепился и упал ковш, в результате чего засыпало землёй двух человек в траншее на месте проведения коммунальных работ. Оба рабочих погибли на месте.

По данным фактам проводится доследственная проверка следователям регионального СКР.

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