Екатеринбург, , 06:59 — REGNUM В Екатеринбурге подняли на поверхность тела двоих рабочих, которые погибли после того, как в траншее их засыпало землёй. Об этом сообщают местные СМИ.

Тело одного погибшего нашли уже вечером 19 октября. Второго искали до глубокой ночи, пишет E1.ru.

Свердловское управление МЧС сообщает, что в поисках участвовали 29 человек. Также были задействованы семь единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение грунта произошло вечером 19 октября. Рабочие находились в глубокой траншее, и в этот момент на них упал ковш экскаватора. Мужчины погибли.

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