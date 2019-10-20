Екатеринбург, , 06:48 — REGNUM В Екатеринбурге двое рабочих одного из предприятий погибли при обрушении на них ковша экскаватора с землёй. Об этом сообщают местные СМИ.

Трагедия произошла вечером 19 октября. Земляные работы проводились на пересечении улиц Краснолесья и Мехренцева. Люди оказались заживо погребены под завалом.

Как сообщало ИА REGNUM, СКР начал проверку по факту нарушения во время проведения земляных работ требований охраны труда. О возбуждении уголовного дела пока не говорится.

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