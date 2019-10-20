Екатеринбург, , 06:38 — REGNUM В Екатеринбурге двое рабочих оказались заживо погребены под землёй. Трагедия произошла вечером 19 октября в микрорайоне Академический, сообщает свердловское управление СКР.

В районе улиц Краснолесья и Мехренцева шли земляные работы. В этот момент рабочих засыпало землёй. на них рухнул ковш экскаватора.

По факту трагедии идёт доследственная проверка. Её ведёт Ленинский отдел СКР. Причины ЧП выясняются.

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