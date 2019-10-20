Красноярск, , 05:55 — REGNUM На территории прорыва дамбы в районе деревни Щетинкино Красноярского края кинологи МЧС обыскали две тысячи квадратных метров в поисках пропавших без вести. Об этом сообщает в ГУ МЧС региона.

Поисково-спасательные работы на месте ЧС в Курагинском районе Красноярского края 24.mchs.gov.ru

«При проведении аварийно-спасательных работ за минувшие сутки спасателями, пожарными была обследована береговая линия и русло реки Сейба на удалении девять километров. Кинологическими расчетами МЧС России были обследованы места общей площадью две тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что проведение поисковых работ на месте прорыва дамбы осложняются перепадами температуры.

Напомним, в ночь на 19 октября 2019 в Курагинском районе Красноярского края произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате прорыва погибли 15 человек, шесть человек пропали без вести.

По фактам трагедии возбуждено уголовное дело. Сотрудниками центрального аппарата СКР проводятся следственные мероприятия.

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